«Три калеки». Аналитик рассказал, какая судьба ждет российский аналог TikTok

«Социальные сети – это не про технологии как таковые, а про возможность людей общаться. Если у нас уже есть TikTok, который достаточно популярен и вложил много усилий в то, чтобы эту популярность поднять на новый уровень, говорить о том, что наш разработчик создаст аналог, сложно. Да, можно создать технически более продвинутое решение, проблема за малым – как туда привлечь людей. Я не верю в то, что такая большая структура как "Газпром-медиа" умеет создавать социальные проекты. На сегодняшний день у них нет ни одного проекта, который случился. Мы видим RuTube, который в зачаточном состоянии, он, к сожалению, показывает не очень хорошую динамику, несмотря на все перезапуски и прочие вещи. Будет проект, таких проектов было сотни, если не тысячи, по всему миру. Ни один из них не взлетел. TikTok – это огромная маркетинговая машина, и она работает если не безотказно, то очень хорошо. У "Газпром-медиа" ничего подобного нет», - отметил аналитик.

По словам Муртазина, не стоит бояться запретов и блокировок китайской соцсети.

«Тут всё устроено очень просто. Люди, и государство в том числе, идут туда, где популярно, где есть просмотры, где есть люди. Это замкнутая система. Можно создать альтернативу государственную, но ей будут пользоваться три калеки. Судебные иски неизбежны, они случаются для любой популярной сети, на примере YouTube мы это видим, но это всё-таки не массовая история, что каждый второй пользователь отправляется в суд. Вопрос того, что у нас что-то запрещают, возникает последние 10 лет. По факту, за всё это время у нас под запрет попал сервис Linkedln, и, собственно, всё. Рассуждать о том, что останется только прогосударственная альтернатива условному YouTube, нельзя. Предпосылок для этого не существует», - заявил собеседник НСН.

Ранее детям и подросткам в Китае ограничили пользование китайской версией приложения TikTok (Douyin) на срок не более 40 минут в день.

