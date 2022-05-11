«Цены не снизятся»: Большинству россиян придется ездить на подержанных авто

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала исследование, согласно которому, в апреле 2022 года продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России сократились на 78,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. По словам Удалова, такие данные закономерны.

«Если говорить о России, то практически на большей части российских производств сейчас машины не производятся, а у дилеров на складах машин меньше, импорта практически нет. В ближайшее время все будет продолжаться в таком же ключе. При этом цены на автомобили, которые сейчас есть на дилерских складах – достаточно высокие, и покупатели потеряли к ним интерес. То есть сейчас дилеры снижают цены на какие-то автомобили для пополнения своей операционной выручки и поддержания обычной жизнедеятельности», - объяснил он.

При этом аналитик отметил, что летом 2022 года продажи автомобилей могут сократиться на 80%.