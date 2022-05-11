«Цены не снизятся»: Большинству россиян придется ездить на подержанных авто

Аналитик Сергей Удалов в эфире НСН предположил, что в скором времени автомобили в России не начнут массово дешеветь. 

В ближайшее время цены на автомобили в России не снизятся, так как производство новых машин будет не глобальным, а на складах дилеров наблюдается дефицит. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала исследование, согласно которому, в апреле 2022 года продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России сократились на 78,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. По словам Удалова, такие данные закономерны.

«Если говорить о России, то практически на большей части российских производств сейчас машины не производятся, а у дилеров на складах машин меньше, импорта практически нет. В ближайшее время все будет продолжаться в таком же ключе. При этом цены на автомобили, которые сейчас есть на дилерских складах – достаточно высокие, и покупатели потеряли к ним интерес. То есть сейчас дилеры снижают цены на какие-то автомобили для пополнения своей операционной выручки и поддержания обычной жизнедеятельности», - объяснил он.

При этом аналитик отметил, что летом 2022 года продажи автомобилей могут сократиться на 80%.

Названа главная причина проблем на российском авторынке

«Я думаю, что, скорее всего, автомобили не начнут массово дешеветь, потому что машин мало, и не ожидается возобновления их серьезного производства. Будет обеспечиваться производство по ряду упрощенных моделей Lada, китайских автомобилей, которые производятся в стране, и поставки будут идти. Но комплектации будут достаточно упрощенные, машин будет мало, и какого-то радикального снижения цен не будет. Скорее всего, этим летом продажи по сравнению с прошлым сократятся примерно на 80%. И то, за счет того, что первый квартал был достаточно неплохим», - заключил Удалов.

Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в сложившейся ситуации в России сократится продажа подержанных автомобилей, так как из-за большого роста цен люди просто не смогут покупать новые.

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ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы
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