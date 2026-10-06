Люди сегодня действительно подвержены влиянию соцсетей и стали склонны гиперболизировать каждую проблему, питаясь реакцией на нее в интернете. Об этом НСН рассказал руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.

С начала года продажи антидепрессантов выросли на 25%. Одновременно увеличился спрос на успокоительные средства и БАДы, пишут «Известия». Специалисты связывают это с ростом эмоционального неблагополучия и с тем, что люди стали свободнее обращаться за психиатрической помощью. Однако у этой тенденции есть и обратная сторона: многие начинают принимать обычные переживания за состояние, требующее лечения. Ениколопов подтвердил эту проблему.

«Действительно, это все размыто, потому что огромное количество людей подвержены влиянию соцсетей. Есть те, кто обращается к врачу, и им это действительно нужно. А есть огромное количество людей, которые занимаются самодиагностикой, вываливают свои тревоги в соцсети и потом оттуда получают обратную реакцию. Это все время такая поддерживающая связь. И все больше людей, которые любое событие, может быть, даже не дотягивающее до стрессового фактора, начинают превращать в мощную проблему. Человек что-то выплескивает в Сеть и получается, что все за него волнуются, что передается и ему самому. На самом деле, если есть какая-то фоновая тревога, нужно обращаться к психологу. Там много квалифицированных людей, которые предложат способы снятия тревоги или ее уменьшения конкретно под вас», — рассказал он.