Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся

Отмечается, что к установленному сроку не было подано ни одной заявки на участие в торговой процедуре. Первые три акциона не состоялись по аналогичной причине.

Ранее РЖД выставила на продажу главное здание Рижского вокзала 1901 года постройки, двухэтажное нежилое строение 1929 года и права субаренды на земельный участок.

Компания оценила все три объекта в 4,009 млрд рублей. В РЖД объяснили, что продажа вокзала связана с тем, что он перестал выполнять свои транспортные функции. Инвесторам он предлагаетсядля перепрофилирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».