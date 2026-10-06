Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся

Аукцион по продаже принадлежащего РЖД Рижского вокзала в Москве не состоялся уже в четвёртый раз. Об этом сообщает RT.

Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе

Отмечается, что к установленному сроку не было подано ни одной заявки на участие в торговой процедуре. Первые три акциона не состоялись по аналогичной причине.

Ранее РЖД выставила на продажу главное здание Рижского вокзала 1901 года постройки, двухэтажное нежилое строение 1929 года и права субаренды на земельный участок.

Компания оценила все три объекта в 4,009 млрд рублей. В РЖД объяснили, что продажа вокзала связана с тем, что он перестал выполнять свои транспортные функции. Инвесторам он предлагаетсядля перепрофилирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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