В Кремле позитивно восприняли предложение Трампа помочь в борьбе с инфекцией
В Кремле позитивно восприняли слова американского лидера Дональда Трампа о готовности США помочь России из-за эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Комментируя предложение главы Белого дома оказать Москве содействие, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что предложение помощи - это всегда хорошо.
«Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», - сказал представитель Кремля.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается спокойной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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