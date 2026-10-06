В Кремле позитивно восприняли предложение Трампа помочь в борьбе с инфекцией

Гигафабрика аккумуляторов в Москве может заработать до конца года Начался ремонт тоннеля «Внуково-Центральный» в ТиНАО Почетные звания города получили 70 пожарных и спасателей Москвы Ситуация по гриппу в столице соответствует сезону Водителей в Москве призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя