В Кремле позитивно восприняли предложение Трампа помочь в борьбе с инфекцией

В Кремле позитивно восприняли слова американского лидера Дональда Трампа о готовности США помочь России из-за эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил о готовности США помочь России из-за случая пневмонии

Комментируя предложение главы Белого дома оказать Москве содействие, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что предложение помощи - это всегда хорошо.

«Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается спокойной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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