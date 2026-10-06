Два человека пострадали при обрушении надземного перехода в Татарстане

Инцидент произошёл вблизи села Кощаково в Пестречинском районе. Уточняется, что грузовик врезался с несущей опорой конструкции, что и привело к её обрушению.

В результате ДТП пострадали два человека. Это водитель грузовика, которого госпитализировами в состоянии средней тяжести, а также его пассажир, который от госпитализации отказался.

Ранее в Татарстане из-за размыва полотна дождями была частично разрушена автодорога Сарманово - Набережные Челны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

