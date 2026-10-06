В России снимут художественный фильм о жизни Кашпировского
В России снимут биографический фильм о психотерапевте Анатолии Кашпировском. Об этом в своих соцсетях рассказал комик Илья Соболев
По его словам, проект держался в тайне, однако смерть Кашпировского внесла в планы определённые коррективы.
Соболев отметил, что создатели ленты хотят показать психотерапевта как «человека, который, кажется, действительно верил, что может помогать людям».
«Было это правдой или огромной верой в самого себя - в этом как раз и хочется разобраться», - написал комик.
Он добавил, что участие в фильме примут «один очень известный актер и ещё один человек, которого вы все прекрасно знаете».
Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал рак желудка четвертой степени с метастазами во внутренних органах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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