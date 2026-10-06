В России снимут художественный фильм о жизни Кашпировского

В России снимут биографический фильм о психотерапевте Анатолии Кашпировском. Об этом в своих соцсетях рассказал комик Илья Соболев

Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать в Россию на похороны отца

По его словам, проект держался в тайне, однако смерть Кашпировского внесла в планы определённые коррективы.

Соболев отметил, что создатели ленты хотят показать психотерапевта как «человека, который, кажется, действительно верил, что может помогать людям».

«Было это правдой или огромной верой в самого себя - в этом как раз и хочется разобраться», - написал комик.

Он добавил, что участие в фильме примут «один очень известный актер и ещё один человек, которого вы все прекрасно знаете».

Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стал рак желудка четвертой степени с метастазами во внутренних органах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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