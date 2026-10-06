Достоевский не спасает: Маркетплейсы заняли 60% книжного рынка
Во всем мире работают льготные кредиты или субсидии на открытие книжных магазинов, это могло бы помочь отрасли, заявил НСН Евгений Капьев.
Маркетплейсы заняли 60% книжного рынка, а читатели все чаще делают выбор в пользу электронных книг, заявил НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
В России ускорились темпы падения книжной офлайн-розницы. Оборот магазинов по итогам первого полугодия 2026 года снизился на 5,1% год к году — до 14,04 млрд рублей, рассказали в Ассоциации книгораспространителей. Книжные точки теряют покупателей уже четвертый год подряд, но такими темпами рынок ранее не падал, пишут «Известия». Капьев отметил, что «запас прочности» в отрасли иссяк.
«Был определенный запас прочности, видимо, он иссяк. Но я скажу, что в третьем квартале ситуация улучшилась. К сожалению, это связано с грустными событиями – с разрушением складов. По августу-сентябрю мы видим, что в рознице ситуация существенно улучшилась. Но запас прочности не может быть вечным. Маркетплейсы занимают долю около 60%, но в августе-сентябре доля уменьшилась на 3-4%. Мы видим рост интереса к чтению, но особенно в электронном формате. Особой популярностью пользуются произведения российской классики – «Обломов», «Гроза», Достоевский прекрасно продается, даже комиксы стали хуже продаваться», — рассказал он.
Он также раскрыл, какая государственная поддержка может помочь отрасли.
«Если говорим про книжные магазины, во всем мире работают льготные кредиты или субсидии на открытие книжных магазинов. Я уверен, что это коллегам бы помогло. Второй вариант – уменьшение НДС, во многих странах он вообще нулевой. Важно, чтобы был обоюдно выгодной вариант для государства и отрасли. Например, субсидии на открытие магазинов будут стимулировать дальнейшее поступление налогов», — добавил собеседник НСН.
Около 33% россиян покупают книги ежемесячно, следует из опроса книжного сервиса «Кион Строки» и Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).
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