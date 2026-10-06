Маркетплейсы заняли 60% книжного рынка, а читатели все чаще делают выбор в пользу электронных книг, заявил НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

В России ускорились темпы падения книжной офлайн-розницы. Оборот магазинов по итогам первого полугодия 2026 года снизился на 5,1% год к году — до 14,04 млрд рублей, рассказали в Ассоциации книгораспространителей. Книжные точки теряют покупателей уже четвертый год подряд, но такими темпами рынок ранее не падал, пишут «Известия». Капьев отметил, что «запас прочности» в отрасли иссяк.