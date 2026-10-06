Теннисист Медведев навестил в больнице болельщика, в которого попал мячом
Российский теннисист Даниил Медведев навестил в больнице болельщика, в которого попал мячом в ходе матча. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Corriere dello Sport Лоренцо Эрколи.
По его словам, спортсмен захотел лично извиниться перед мужчиной.
«Зритель чувствует себя хорошо, о серьёзных травмах не сообщается», — написал журналист.
По информации портала News Zhibo8, также Медведев подарил мужчине ракетку со своим автографом.
Инцидент произошёл на турнире ATP-500 в Пекине. В ходе матча против серба Новака Джоковича отбитый Медведевым мяч попал болельщику в глаз. Судья принял решение дисквалифицировать россиянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам самого Медведева, произошедшее было случайностью.
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