Теннисист Медведев навестил в больнице болельщика, в которого попал мячом

По его словам, спортсмен захотел лично извиниться перед мужчиной.

«Зритель чувствует себя хорошо, о серьёзных травмах не сообщается», — написал журналист.

По информации портала News Zhibo8, также Медведев подарил мужчине ракетку со своим автографом.

Инцидент произошёл на турнире ATP-500 в Пекине. В ходе матча против серба Новака Джоковича отбитый Медведевым мяч попал болельщику в глаз. Судья принял решение дисквалифицировать россиянина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам самого Медведева, произошедшее было случайностью.

