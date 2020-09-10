Вирусолог: дискуссия вокруг публикации в Lancet о российской вакцине ненаучна
Профессор вирусологии Института Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал НСН, что споры по поводу российской вакцины от коронавируса имеют не научный, а политический характер.
Ведущий международный научный журнал The Lancet предложил разработчикам российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Центр Гамалеи направил в редакцию британского медицинского журнала разъяснения на поставленные вопросы. The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса 4 сентября.
То, что столь бурная дискуссия развернулась на страницах влиятельного издания, связано с политикой и напряжением вокруг ситуации с вакциной и вакцинированием, сообщил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
«Это связано с очень большой конкуренцией, которая развернулась между разработчиками вакцины от коронавируса, напряжением вокруг проблемы вакцинации. Тут также встают коммерческие вопросы. Других больших оснований для этого я не вижу. Конфликт возник из-за того, что российские ученые создали первыми вакцину. Если бы нашей вакцине не придавалось такое политическое значение: «спутник» да еще «V» – Виктория – нападок было бы меньше. Но так как этому придали политическое значение, а ситуация в мире напряженная – вот тут и разыгрывается политическая карта, а не научная», – сказал ученый, отметив, что это крайне редкая ситуация.
Вопросы у международных коллег к российским могут быть только формальные, полагает Альштейн.
«Может быть, там есть какие-то основания для придирки, формальные. Это очень опытный и компетентный коллектив разработчиков вакцины, там все сделано как надо. Те данные, которые сообщались в этой статье, соответствуют действительности. Какие бы ни были вопросы, сомнения – это не поможет. Они это сделали», – заявил вирусолог.
На международное признание российского препарата «сомнения» иностранных разработчиков вакцины повлиять не могут. В полной мере это зависит от третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», которые уже начались в России. Предполагается, что в тестировании новой вакцины примут участие 40 тысяч человек, из которых 10 тысяч будет плацебо.
«Испытания будут проведены двойным слепым методом, которые дают наиболее объективные результаты. Если результаты будут хорошими, то никакие письма на отношение к этой вакцине не повлияют», – не сомневается Анатолий Альштейн.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, по какой причине могли быть прерваны клинические испытания вакцины компании AstraZeneca.
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