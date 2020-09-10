Авторы Lancet запросили данные у разработчиков вакцины «Спутник V»
Авторы влиятельного международного журнала Lancet направили авторам исследования по российской вакцине от COVID-19 вопросы учёных из разных стран, усомнившихся в выводах российских учёных. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание Lancet ранее обнародовало данные о результатах двух этапов клинических испытаний вакцины «Спутник V». После этого появилось открытое письмо учёных на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований.
В Минздраве утверждают, что разработавший вакцину институт имени Гамалеи уже отправил редактору The Lancet развёрнутые ответы на поступившие вопросы, передаёт RT.
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