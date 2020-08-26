Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных
Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, сообщает РИА Новости.
Вакцина формирует иммунитет и вырабатывает клетки памяти, которые и без антител начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель. Наличие клеток памяти определяется тем, на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем. Если на второй-третий, они есть, если на 12-14 – нет. Эпидемиологи выяснят, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации.
Во вторник стало известно, что вакцину от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, теперь можно выпускать в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечной инъекции. Она получила регистрационное удостоверение на производство.
Разрешение выдано препарату «Гам-КОВИД-Вак-Лио», зарегистрированному ранее в соответствие с постановлением кабинета министров РФ. Регистрация одобрена по итогам клинических исследований в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.
Утверждается, что вакцина продемонстрировала эффективность и безопасность среди добровольцев. При этом все этапы клинических исследований ещё не завершены. Кроме того, по оценке независимых специалистов и экспертов, число людей, испытавших на себе препарат, слишком незначительно, чтобы делать однозначные выводы.
Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, обсуждая начало учебного года в условиях риска начала второй волны коронавируса, заявил, что дистанционное образование лучше, чем никакое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru