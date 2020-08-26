Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

Вакцина формирует иммунитет и вырабатывает клетки памяти, которые и без антител начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель. Наличие клеток памяти определяется тем, на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем. Если на второй-третий, они есть, если на 12-14 – нет. Эпидемиологи выяснят, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации.

Во вторник стало известно, что вакцину от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, теперь можно выпускать в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечной инъекции. Она получила регистрационное удостоверение на производство.