Восьмикратный чемпион Олимпиады Усэйн Болт подхватил коронавирус

Восьмикратный победитель Олимпиады бегун Усэйн Болт подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом прославленный спортсмен из Ямайки сообщил через соцсети.

Болт уточнил, что заболевание протекает в бессимптомной форме, он самоизолировался на карантин. Теперь немалое число друзей и знакомых бегуна вынуждены будут сдать тест на коронавирус, поскольку на днях присутствовали на вечере по случаю 34-летия Усэйна.

Болт завершил карьеру в большом спорте после стартов на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. Там 11-кратный победитель мировых первенств сумел прийти третьим в беге на 100 метров. Ямайский спортсмен на сегодня единственный в истории побеждал на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016).

Кроме того, за ним пока сохраняются рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

