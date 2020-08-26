Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19

Казахстан и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о выделении гарантированного объёмы вакцины против коронавируса «Спутник V» после прохождения испытаний препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Российская вакцина против коронавируса COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Накануне Минздрав получил заявку на пострегистрационные испытания вакцины.

Ранее сообщалось, что первой страной, в которую поставят российскую вакцину, станет Белоруссия. Белорусы поучаствуют в третьем этапе испытаний в добровольном порядке, отмечает РИА ФАН.

