Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19
Казахстан и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о выделении гарантированного объёмы вакцины против коронавируса «Спутник V» после прохождения испытаний препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Российская вакцина против коронавируса COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Накануне Минздрав получил заявку на пострегистрационные испытания вакцины.
Ранее сообщалось, что первой страной, в которую поставят российскую вакцину, станет Белоруссия. Белорусы поучаствуют в третьем этапе испытаний в добровольном порядке, отмечает РИА ФАН.
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