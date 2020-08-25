Смолин: дистанционное образование лучше, чем никакое
Дистанционное образование лучше, чем никакое, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой переноса до 1 октября начала учебного года, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. Такое предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову.
Первый зампред комитета парламента по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН напомнил, что школа вправе передвигать начало учебного года. Депутат высказал сомнение, что нужно двигать начало учебного года на 1 октября, так как эксперты в это время ожидают вторую волну коронавируса.
«Как бы плохо не было организовано дистанционное образование в последней четверти прошедшего учебного года, я считаю, что дистанционное образование лучше, чем никакое», - сказал он.
По словам Смолина, большинство школ ориентируются на начало учебного года в классической форме. «Что будет дальще – покажет эпидемиологическая ситуация», - заключил он.
Ранее в Национальном родительском комитете (НРК) высказались против предложения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова по поводу переноса начала учебного года с 1 сентября на октябрь.
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