Смолин: дистанционное образование лучше, чем никакое

Дистанционное образование лучше, чем никакое, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой переноса до 1 октября начала учебного года, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. Такое предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

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Первый зампред комитета парламента по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН напомнил, что школа вправе передвигать начало учебного года. Депутат высказал сомнение, что нужно двигать начало учебного года на 1 октября, так как эксперты в это время ожидают вторую волну коронавируса.

«Как бы плохо не было организовано дистанционное образование в последней четверти прошедшего учебного года, я считаю, что дистанционное образование лучше, чем никакое», - сказал он.

По словам Смолина, большинство школ ориентируются на начало учебного года в классической форме. «Что будет дальще – покажет эпидемиологическая ситуация», - заключил он.

Ранее в Национальном родительском комитете (НРК) высказались против предложения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова по поводу переноса начала учебного года с 1 сентября на октябрь.

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