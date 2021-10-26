Биолог Баранова предупредила об опасности вакцинации при высоком титре антител

Вакцинация от коронавируса противопоказана при очень высоком титре антител и может ослабить организм. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

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«Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — подчеркнула Баранова.

Как объяснила специалист, уже имеющиеся в организме антитела могут ударить по компонентам вакцины и полностью уничтожить их активность. При этом клеточная память не станет вырабатывать новые антитела, поскольку антиген уже был нейтрализован, отмечает РИА ФАН.

По словам Барановой, переболевшему COVID-19 стоит делать прививку после падения титра антител. В то же время биолог отметила, что мало кто из перенесших заболевание обладает высоким количеством антител: таких людей не больше 5%, сообщает телеканал «360».

Ранее Анча Баранова рассказала, почему в России не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияУченыеКоронавирус
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