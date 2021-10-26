Биолог Баранова предупредила об опасности вакцинации при высоком титре антител
Вакцинация от коронавируса противопоказана при очень высоком титре антител и может ослабить организм. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с РИА Новости.
«Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — подчеркнула Баранова.
Как объяснила специалист, уже имеющиеся в организме антитела могут ударить по компонентам вакцины и полностью уничтожить их активность. При этом клеточная память не станет вырабатывать новые антитела, поскольку антиген уже был нейтрализован, отмечает РИА ФАН.
По словам Барановой, переболевшему COVID-19 стоит делать прививку после падения титра антител. В то же время биолог отметила, что мало кто из перенесших заболевание обладает высоким количеством антител: таких людей не больше 5%, сообщает телеканал «360».
Ранее Анча Баранова рассказала, почему в России не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- В России запустят суперприложение для госслужащих
- В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2
- Биолог Баранова предупредила об опасности вакцинации при высоком титре антител
- Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Хованского
- Роспотребнадзор: Положительного ПЦР-теста недостаточно для получения QR-кода переболевшего
- Турция передумала высылать послов 10 стран
- Российские моряки спасли контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе
- Овечкин установил новый рекорд НХЛ
- Стало известно, почему в России нет коллективного иммунитета к коронавирусу
- В Раде сообщили, как втереться в доверие к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru