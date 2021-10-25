Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации

По его словам, у людей есть механизмы, которые контролируют уровень антител. Так, если этот показатель высокий, и человек вводит себе дополнительно антиген в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается.

При этом никакого вреда от этого нет. По мнению Гинцбурга, шесть месяцев — оптимальный срок для ревакцинации.

Ранее медик заявил, что иммунизация может быть среди вакцинированных, несмотря на то, что «дельт» штамм вируса навсегда останется с человечеством.

