Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации

Ревакцинация раньше чем через полгода не принесет вреда и не даст дополнительной пользы при высоком уровне антител, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбург.

Гинцбург верит в силу «Спутника V» в борьбе с новым «британским штаммом»

По его словам, у людей есть механизмы, которые контролируют уровень антител. Так, если этот показатель высокий, и человек вводит себе дополнительно антиген в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается.

При этом никакого вреда от этого нет. По мнению Гинцбурга, шесть месяцев — оптимальный срок для ревакцинации.

Ранее медик заявил, что иммунизация может быть среди вакцинированных, несмотря на то, что «дельт» штамм вируса навсегда останется с человечеством.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияАлександр Гинцбург
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