«Царапинки, вмятинки»: Шкуматов выступил против лишения прав за ДТП водителей-новичков
Начинающие водители расплачиваются за отсутствие опыта дорогим ОСАГО, заявил НСН руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».
Против введения нового административного наказания для водителей-новичков выступил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что вопрос частого попадания в ДТП уже регулируется через тариф ОСАГО.
«Уже сейчас с помощью механизма тарифного коридора ОСАГО для каждого водителя-новичка может быть назначен справедливый тариф на страхование. Это должно регулироваться не административными методами, а финансовыми. Водитель должен понять, что ездить аккуратно, без ДТП, финансово выгодно. Потом уже страховая компания видит, что он первый год отъездил, в аварии не попал и тариф становится более щадящим. Этот механизм уже существует и не надо здесь изобретать велосипед. Этот вопрос нужно регулировать не лишением прав, а стоимостью ОСАГО. Человек, который управляет автомобилем недавно, и так платит за ОСАГО довольно большие деньги, и это справедливо: начинающие водители чаще попадают в ДТП, чем опытные. Но на этом надо остановиться», - уверен автоэксперт.
Ранее первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать водительских прав водителей-новичков, совершивших три и более ДТП. С таким предложением он обратился на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова. По мнению Петрова, особенную опасность на дорогах представляют именно молодые и неопытные водители.
По словам Шкуматова, неопытные водители попадают в основном в мелкие ДТП и не представляют серьезной угрозы для безопасности дорожного движения.
«Традиционно неопытными считаются водители со стажем до двух лет. Что касается аварий, то известно, что водители-новички нарушают ПДД в три раза чаще более опытных. В авариях новички как правило виноваты, но это незначительные ДТП: перестраивался, не почувствовал габариты и кого-то зацепил, кому-то в бампер "приехал". Это мелкие аварии, царапинки и вмятинки, которые проблем в плане безопасности дорожного движения никому не причиняют», - рассказал руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».
Ранее предприниматель и активист Дмитрий Давыдов заявил о необходимости ввести в России законодательный запрет на вождение в «опасной обуви», еду за рулем и другие отвлекающие факторы.
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