«Царапинки, вмятинки»: Шкуматов выступил против лишения прав за ДТП водителей-новичков

Против введения нового административного наказания для водителей-новичков выступил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что вопрос частого попадания в ДТП уже регулируется через тариф ОСАГО.

«Уже сейчас с помощью механизма тарифного коридора ОСАГО для каждого водителя-новичка может быть назначен справедливый тариф на страхование. Это должно регулироваться не административными методами, а финансовыми. Водитель должен понять, что ездить аккуратно, без ДТП, финансово выгодно. Потом уже страховая компания видит, что он первый год отъездил, в аварии не попал и тариф становится более щадящим. Этот механизм уже существует и не надо здесь изобретать велосипед. Этот вопрос нужно регулировать не лишением прав, а стоимостью ОСАГО. Человек, который управляет автомобилем недавно, и так платит за ОСАГО довольно большие деньги, и это справедливо: начинающие водители чаще попадают в ДТП, чем опытные. Но на этом надо остановиться», - уверен автоэксперт.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать водительских прав водителей-новичков, совершивших три и более ДТП. С таким предложением он обратился на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова. По мнению Петрова, особенную опасность на дорогах представляют именно молодые и неопытные водители.