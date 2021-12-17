«Валенки и лабутены»: В России предложили штрафовать водителей за опасную обувь

В России следует ввести законодательный запрет на вождение в «опасной обуви», еду за рулем и другие отвлекающие факторы, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.

Известные автоэксперты рассказали НСН, как это работает в Европе.

Автор проекта «20 идей по развитию России» также предлагает государству предусмотреть в законе административную ответственность за использование наушников во время вождения и нанесение макияжа.

«В России до сих пор нет законодательных мер, которые могли бы побудить водителей устранять все отвлекающие факторы за рулем. При этом исследования и наблюдения показывают, что зачастую именно нарушение внимательности является частой причиной ДТП. Неверно подобранная для поездки за рулем обувь несет в себе опасность, увеличивая риски попадания в ДТП и его последствия, поэтому законодательный запрет на ее использование необходим. Предлагаю установить административную ответственность за вождение в опасной обуви (сланцы, шлепанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках) или босиком», - пишет Давыдов.

По его словам, законодательно ограничивая опасное поведение водителей, можно сократить уровень травматизма и количество смертей на дорогах России.

Давыдов привел результаты исследования, доказавшего, что свободно скользящая на ноге обувь, такая как тапочки и сланцы, увеличивает тормозной путь на 3,5 метра при скорости 97 км/ч. Кроме того, существует риск, что шлепанцы могут упасть с ноги и застрять между полом и педалью.

«Прием пищи и нанесение макияжа во время вождения отвлекают от дороги не меньше, чем разговор по телефону с помощью рук. Никто из автолюбителей и экспертов не станет отрицать этот факт. Однако отсутствие запрета за такие действия формирует в гражданах, находящихся в спешке, плохую и опасную привычку заниматься посторонними делами за рулем. Четко обозначенная позиция закона в том, что отвлекаться на еду и макияж из соображений безопасности не стоит, сможет изменить поведение в обществе. И тогда даже торопящиеся водители будут парковаться, прежде чем перекусить или поправить внешний вид», - считает автор проекта «20 идей по развитию России».

По его словам, в Испании, Великобритании и Франции успешно применяются подобные законы.

«В Испании водители обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать нанесение вреда себе и окружающим. За рулем не должно быть препятствий, ограничивающих движения, нарушающих поле зрения и отвлекающих от езды. Согласно этой законодательной норме, водители в Испании могут быть привлечены к ответственности за управление транспортным средством в опасной для вождения обуви (сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке и другие), босиком, с обнаженным торсом или в купальном костюме. В Великобритании существует закон, согласно которому одежда и обувь водителя не должны препятствовать осуществлять полный контроль над транспортным средством. На этом основании за вождение в сланцах, высоких каблуках или без обуви полиция может выписать штраф. Во Франции с 2015 года официально запрещено вождение в наушниках, а также поедание сэндвича, слишком громкая музыка и макияж во время езды», - указал автор проекта «20 идей по развитию России».

Со своей стороны, автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что еда за рулем и опасная обувь являются серьезным отвлекающим фактором.

«В Израиле и некоторых странах запрещено категорически есть и пить воду за рулем, у них есть требование, что две руки должны лежать на руле во время движения. Конечно, еда это отвлекающий фактор, особенно, если бутерброд упал куда-нибудь между ног, и человек пытается его вытащить. Как и курение за рулем – очень сильный отвлекающий фактор, потому что пока окурок не упал – все нормально, но если он падает в ноги, то как правило случается ДТП, потому что человек пытается панически затушить его. Любые посторонние действия за рулем, не относящиеся к вождению, конечно, несут определенный фактор риска», - сказал Ломанов.

При этом он отметил, что во Франции «штрафы за лабутены» применяются «на усмотрение инспектора».

«У них это попадает под разряд «опасная езда», которую на глазок определяет инспектор. Если во Франции девушка поедет на лабутенах за рулем, ничего не произойдет, но, если ее остановит полицейский и сочтет, что это опасная езда, он ей выпишет штраф», - разъяснил автоэксперт.

