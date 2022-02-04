Водителей-новичков предложили лишать прав за три ДТП

По мнению автора инициативы, после аннулирования водительского удостоверения, автолюбителю придется снова пройти экзамен в органах ГИБДД на права.

По мнению Петрова, особенную опасность на дорогах представляют именно молодые и неопытные водители, а в ПДД статус «молодого автолюбителя» никак не регламентируется.

Ранее в России предложили ввести законодательный запрет на вождение в «опасной обуви», еду за рулем и другие отвлекающие факторы.

