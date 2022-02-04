Водителей-новичков предложили лишать прав за три ДТП

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать водительских прав водителей-новичков, совершивших три и более ДТП. С таким предложением он обратился на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

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По мнению автора инициативы, после аннулирования водительского удостоверения, автолюбителю придется снова пройти экзамен в органах ГИБДД на права.

По мнению Петрова, особенную опасность на дорогах представляют именно молодые и неопытные водители, а в ПДД статус «молодого автолюбителя» никак не регламентируется.

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ФОТО: pixabay.com
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