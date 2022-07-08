«Три дня или френдзона»: Россиянам рекомендовали не затягивать с сексом после знакомства

«Действительно, процент знакомств через интернет очень вырос, по статистике это каждая третья пара. Знакомиться можно в любых местах, вопрос в том, кого вы ищите: если музыканта, идите в консерваторию, если спортсмена – идите на стадион, если бизнесмена – на бизнес-форум. Долгие свидания сейчас не в моде. У меня были несколько девушек, которые начитались книг про 90 дней, что мужчину надо три месяца без секса мариновать, и с чувством выполненного долга говорили, что никто не доживает. 90 дней никто в платонических отношениях не находится», - сказала Варра.

По ее словам, если долго затягивать с предложением секса, человека переводят в френдзону.

«На пикапе мужчин учат трехходовочке – это три свидания, и на третьем нужно переходить к постели. Если молодой человек не делает эти попытки, его сливают, и он переходит во френдзону. Девушкам, конечно, стоит немножко потянуть, насколько это возможно. Как правило, чем богаче мужчина, тем быстрее все это случается, часто даже на первом свидании. Люди с более сильной половой конституцией хотят этого раньше, с более слабой могут тянуть годами, поскольку у них ничего не свербит. Надо найти консенсус. Несколько встреч, конечно, нужны, чтобы познакомиться, а дальше, если ничего не происходит, отношения разваливаются, поэтому затягивать тоже нельзя. От трех до десяти встреч – это максимум. Предложения о сексе людей не пугают, это нормально», - подчеркнула психоаналитик-сексолог.

Варра отметила, что сейчас люди стали реже знакомиться на улице.

«Знакомятся как обычно: спрашивают, как куда-то пройти, сколько времени, еще что-то, начинается коммуникация, но становится все меньше знакомств в транспорте и на улице. Еще 5-7 лет назад у девушек была проблема, подходят к ним или нет, а у молодых людей, – как познакомиться на улице. Сейчас с этой проблемой никто не обращается. Проблема знакомства на улице еще в том, что может подойти хороший молодой человек, который на самом деле женат. А если возраст 30+, это вообще сложно на улице осуществить, вроде как не принято. Молодые более коммуникабельны – ночные клубы, бары, а людям 30+ сложно, и они потихонечку все уходят в интернет», - указала эксперт.

Она также разъяснила плюсы и минусы знакомств в интернете.

«Как правило, это молодое поколение, которое спокойно воспринимает начало с онлайн-контактов, а потом выход в реал. Плюсы в том, что это сильно увеличивает выборку знакомства. Любая женщина или мужчина без интернета встречает в жизни 20-25 человек подходящего возраста, которые могли бы составить им пару. Если вдруг никто из них не подошел, дальше наступает одиночество, потому что круг общения меняется сложно, а выходить куда-то привыкли не все. При этом интернет дает возможность каждый день коммуницировать со ста новыми кандидатами. Однако минус в возникающем чувстве, что это никогда не кончится, можно перебирать вечно, к кандидатам уже не так глубоко присматриваются и не так дорожат этим общением. Возникает легкость в выбрасывании контактов. Кто-то готов остановиться, а кто-то начинает бегать по интернету и так никого и не находит. А есть люди, которые никогда туда не зайдут. Они считают: "Что я, в реале не могу найти?" Кто так воспитан, считают интернет вторым сортом», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, семейный психолог Наталья Панфилова сказала НСН, что рост знакомств в интернете связан с пандемией.

«Пандемия повлияла на то, как люди знакомятся. Эти два года было большое количество людей, которые знакомились через интернет. Это было популярно, поскольку по-другому было сложнее познакомиться. С крепостью семьи это никак не связано. Как долго люди будут вместе и насколько крепкими будут отношения, зависит от их готовности к отношениям и насколько они реально друг другу подходят», - сказала Панфилова.