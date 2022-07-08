«Борюсь с депопуляцией»: Маск объяснил рождение близнецов от своей сотрудницы
Миллиардер Илон Маск заявил, что борется с депопуляцией человечества, комментируя информацию СМИ о том, что сотрудница его компании родила бизнесмену близнецов.
«Делаю все возможное, чтобы помочь борьбе с депопуляцией человечества. Резкое снижение рождаемости — это гораздо более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-то еще», - написал Маск в соцсетях.
Ранее Business Insider сообщил, что в ноябре прошлого года у бизнесмена родились близнецы. Их матерью СМИ назвали топ-менеджера принадлежащей Маску компании Neuralink Шивон Зилис.
По подсчетам «Сплетника», у 51-летнего Маска девять детей: пятеро от бывшей жены Джастин Маск, двое от певицы Граймс, и двое от Зилис.
При этом основатель SpaceX признавался, что хочет еще наследников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Путин выразил соболезнования близким Синдзо Абэ
- Минпромторг: В России дефицита нет
- «Борюсь с депопуляцией»: Маск объяснил рождение близнецов от своей сотрудницы
- ВМФ получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон»
- Песков объяснил слова Путина о том, что Россия еще всерьез ничего не начинала на Украине
- Должники теперь могут узнать о запрете выезда за границу на Госуслугах
- Поставщик рыбной продукции в McDonald’s уходит из России
- Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» останутся без картошки фри
- ГЭС в Новой Каховке работает, несмотря на ракетный удар ВСУ
- Московского муниципального депутата Горинова отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru