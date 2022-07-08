«Борюсь с депопуляцией»: Маск объяснил рождение близнецов от своей сотрудницы

Миллиардер Илон Маск заявил, что борется с депопуляцией человечества, комментируя информацию СМИ о том, что сотрудница его компании родила бизнесмену близнецов.

«Делаю все возможное, чтобы помочь борьбе с депопуляцией человечества. Резкое снижение рождаемости — это гораздо более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-то еще», - написал Маск в соцсетях.

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Ранее Business Insider сообщил, что в ноябре прошлого года у бизнесмена родились близнецы. Их матерью СМИ назвали топ-менеджера принадлежащей Маску компании Neuralink Шивон Зилис.

По подсчетам «Сплетника», у 51-летнего Маска девять детей: пятеро от бывшей жены Джастин Маск, двое от певицы Граймс, и двое от Зилис.

При этом основатель SpaceX признавался, что хочет еще наследников.

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ТЕГИ:ДетиИлон Маск
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