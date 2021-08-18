«Оральная травма». Сексолог объяснила страсть женщин к эксгибиционизму в соцсетях

Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, зачем женщины выкладывают в соцсетях откровенные фото, и говорит ли это о проблемах в их личной жизни.

Ранее певица Бритни Спирс призналась, что публикует фотографии топлес в Instagram, чтобы чувствовать себя более уверенной в период борьбы за выход из-под родительской опеки.