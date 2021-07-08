«Не хотят или не могут?» Сексолог рассказала, как обрести гармонию в семье
Большинство обид и конфликтов в семьях связаны с недосказанностью и замалчиванием собственных чувств, сказала НСН Анна Котенева.
Психолог-сексолог Анна Котенева в День семьи, любви и верности рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как семейным парам сохранить страсть и избежать расставания.
«Гармония в паре наступает тогда, когда отношения строятся в безоценочном контексте. Люди уже оценили друг друга, когда решили жить вместе. Нет предела совершенству, и если постоянно оценивать, можно загнать себя в состояние низкой самооценки, что ты «не достоин», тебя «не хотят», ты «не можешь» или у тебя «не те» реакции. Сексуальное удовольствие и удовлетворение на совести конкретного человека. Он должен о нем заботиться и деликатно, честно и с доверием сказать о том, что хочется, а что не хочется, что получается, а что нет. Не надо оценивать и додумывать за другого. Если что-то замалчивать, может накопиться столько негатива, что люди уже не смогут с ним справиться. Самое главное – не нужно все брать на себя, что это «меня не хотят», я «не такая» или «не такой». Надо дать возможность, чтобы тебе объяснили. Нужно не превращать отношения в «базар», но говорить о том, что ты чувствуешь», - советует Котенева.
По ее словам, обиды и недовольства, возникающие с началом семейной жизни, в основном связаны с недоговоренностью.
«Мы считываем, что это адресовано «лично мне» и не берем в расчет понятия усталости или плохого настроения. Не умеем объяснить нормально, почему нет какого-то желания или что-то не нравится. Люди живут в определенных стереотипах и боятся, стесняются сказать что-то близкому, предпочитая стерпеть. Но потом это чревато тем, что люди могут даже расставаться. Игнорирование чувственного компонента ведет к заблуждениям, конфликтам, ссорам и расставаниям», - заключила собеседница НСН.
В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
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