«Не хотят или не могут?» Сексолог рассказала, как обрести гармонию в семье

Психолог-сексолог Анна Котенева в День семьи, любви и верности рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как семейным парам сохранить страсть и избежать расставания.

«Гармония в паре наступает тогда, когда отношения строятся в безоценочном контексте. Люди уже оценили друг друга, когда решили жить вместе. Нет предела совершенству, и если постоянно оценивать, можно загнать себя в состояние низкой самооценки, что ты «не достоин», тебя «не хотят», ты «не можешь» или у тебя «не те» реакции. Сексуальное удовольствие и удовлетворение на совести конкретного человека. Он должен о нем заботиться и деликатно, честно и с доверием сказать о том, что хочется, а что не хочется, что получается, а что нет. Не надо оценивать и додумывать за другого. Если что-то замалчивать, может накопиться столько негатива, что люди уже не смогут с ним справиться. Самое главное – не нужно все брать на себя, что это «меня не хотят», я «не такая» или «не такой». Надо дать возможность, чтобы тебе объяснили. Нужно не превращать отношения в «базар», но говорить о том, что ты чувствуешь», - советует Котенева.

По ее словам, обиды и недовольства, возникающие с началом семейной жизни, в основном связаны с недоговоренностью.