Эксперты ВШЭ: Численность россиян может вырасти до 216 млн человек до конца века

«Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих», — отмечается в материале.

Всего эксперты выделили 30 возможных вариантов изменения численности населения РФ. Согласно пяти из них численность будет относительно стабильной — 146–156 млн человек, девять прогнозов допускают рост до 160 млн и выше, в 16 вариантах — сокращение численности населения ниже 140 млн, еще 11 вариантов допускают спад ниже 120 млн.

Наиболее вероятный сценарий изменения количества россиян предполагает, что к 2100 году в стране будет проживать 137,5 млн человек. При этом эксперты прогнозируют, что к середине 2070-х годов численность населения упадет до 131 млн, но в последней четверти века начнется ее медленный рост в пределах 5%.

Специалисты считают, что естественная убыль населения в среднем составит 353 тысячи человек в год, миграционный приток — 245 тысяч человек за тот же период.

