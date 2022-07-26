Эксперты ВШЭ: Численность россиян может вырасти до 216 млн человек до конца века

Численность населения России к концу XXI века, по наиболее вероятному сценарию, составит 137,5 млн человек, при этом прогнозы допускают «вилку» от 67,4 до 216,7 млн жителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование демографов НИУ ВШЭ.

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«Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих», — отмечается в материале.

Всего эксперты выделили 30 возможных вариантов изменения численности населения РФ. Согласно пяти из них численность будет относительно стабильной — 146–156 млн человек, девять прогнозов допускают рост до 160 млн и выше, в 16 вариантах — сокращение численности населения ниже 140 млн, еще 11 вариантов допускают спад ниже 120 млн.

Наиболее вероятный сценарий изменения количества россиян предполагает, что к 2100 году в стране будет проживать 137,5 млн человек. При этом эксперты прогнозируют, что к середине 2070-х годов численность населения упадет до 131 млн, но в последней четверти века начнется ее медленный рост в пределах 5%.

Специалисты считают, что естественная убыль населения в среднем составит 353 тысячи человек в год, миграционный приток — 245 тысяч человек за тот же период.

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ФОТО: РИА Новости
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