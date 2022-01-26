«Не рыбка, а удочка»: В ОП предложили «немецкое» решение демографических проблем

Для решения демографической проблемы в России следует помогать родителям встать на ноги, а не «держать утопающих на плаву», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Ранее эксперты РАНХиГС подсчитали, что программы льготной ипотеки для семей с детьми положительно сказываются на демографии.