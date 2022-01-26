«Не рыбка, а удочка»: В ОП предложили «немецкое» решение демографических проблем
В России следует внедрить «институт нянь», в рамках которого государство платило бы дедушкам и бабушкам за уход за внуками, сказал НСН Павел Пожигайло.
Для решения демографической проблемы в России следует помогать родителям встать на ноги, а не «держать утопающих на плаву», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Ранее эксперты РАНХиГС подсчитали, что программы льготной ипотеки для семей с детьми положительно сказываются на демографии.
«По большому счету, связь демографии и ипотеки очень сомнительная. Нам надо сделать комбинированную систему – так, как у нас сейчас, и так, как в Германии. В Германии есть понятие социального жилья. У них государство предоставляет жилье, в зависимости от количества детей. При этом они мотивируют родителей как можно быстрее устроиться на работу. Например, предоставляют бесплатную переквалификацию, квартиру дают там, где рядом потенциально есть работа. У них все время идет «не рыбка, а удочка». Они помогают семьям как можно быстрее социализироваться и самим себя обеспечивать», - сказал Пожигайло.
При этом он отметил, что главное тут - не переборщить с помощью.
«Если утопающего все время держать на плаву, человек не научится плавать, а если его бросить, он утонет. Такой же и система мер должна быть – помощь должна быть, но ровно настолько, чтобы человек встал на ноги и стал сам себя обеспечивать. Иначе это может демотивировать людей работать и как-то состояться в жизни», - подчеркнул член Общественной палаты.
В числе мер, стимулирующих рождаемость, отец восьмерых детей Пожигайло назвал инициативу ОП о создании в России «института нянь».
«Очень хорошая мера - оплата государством нянь. Оно могло бы платить за каждого ребенка по 20 тыс. рублей, за двух – 40 тыс., за трех – 60 тыс. В первую очередь, эти деньги могли бы получить близкие родственники, например, бабушки и дедушки, которые заключали бы договор с социальными службами», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин говорил НСН, что в современной России искусственно создан так называемый «русский крест», когда кривые рождаемости и смертности пересекаются.
«Сейчас воспроизвели «русский крест», причем не так, как в 1990-е, когда рождаемость вдвое упала, а смертность вдвое выросла. Сейчас рождаемость падает, и никто особенно никак на это не реагирует, а смертность взлетела до небес и не столько из-за коронавируса, сколько из-за уничтожения здравоохранения и вымарывания страны искусственно созданным денежным голодом», - посетовал парламентарий.
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