Торговые центры попросили у «бюрократов» двухлетнюю отсрочку для эскалаторов
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ работают исправно, проблема с техническими освидетельствованиями носит исключительно бюрократический характер, сказал НСН Булат Шакиров.
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире НСН выразил надежду, что сроки получения технических освидетельствований на эскалаторы, траволаторы и другой вертикальный транспорт сдвинут на конец 2027 года.
Торговые центры и другие объекты коммерческой недвижимости в России формально должны будут с 1 сентября остановить все траволаторы, эскалаторы и подъемники для маломобильных граждан, сообщает «Коммерсант». Срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года, истекает к осени этого года. Однако провести ежегодное освидетельствование бизнес просто не может: новые нормы отменили прежнюю систему аттестации проводящих освидетельствование организаций, а другую не ввели. По сути, в России сейчас нет аккредитованных организаций, уполномоченных проводить такое освидетельствование подъемников, говорится в материале. Шакиров выразил надежду, что сроки сместят на конец 2027 года.
«После 1 сентября эскалаторы и траволаторы действительно не смогут пройти освидетельствование. В связи с этим мы написали письмо с просьбой перенести срок действия всех освидетельствований до конца 2027 года, чтобы все объекты успели пройти это освидетельствование по новым нормам и правилам. Такая несостыковка в нормах произошла из-за того, что зачастую законодатели принимают нормы и правила без привязки к реальной ситуации, к сожалению. Никто не анализирует, где и какое количество объектов, которые используют вертикальный транспорт повышенной опасности: лифты, эскалаторы, траволаторы. Таких объектов более восьми тысяч. Я думаю, что после того, как мы подсветили этот вопрос и направили во все министерства и ведомства необходимые письма, на них оперативно отреагируют и все-таки пойдут нам навстречу, продлив этот период до конца 2027 года», — сказал собеседник НСН.
По его словам, эскалаторы и траволаторы с технической точки зрения из строя не выйдут. Речь идет исключительно о бюрократических проволочках, отметил Шакиров.
«Дело абсолютно не в технической проблеме, это просто бюрократические нюансы, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Компании, которые могут проводить такие проверки, есть, но они сейчас сами должны проходить аттестации и сертификации. На безопасности это не скажется никак, потому что весь вертикальный транспорт во всех торговых центрах постоянно находится под контролем специализированных организаций, у которых есть лицензия на обслуживание. Они и обеспечивают безопасность, а торговые центры платят этим компаниям огромные суммы денег», — заключил Шакиров.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что в Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет.
