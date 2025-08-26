По его словам, эскалаторы и траволаторы с технической точки зрения из строя не выйдут. Речь идет исключительно о бюрократических проволочках, отметил Шакиров.

«Дело абсолютно не в технической проблеме, это просто бюрократические нюансы, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Компании, которые могут проводить такие проверки, есть, но они сейчас сами должны проходить аттестации и сертификации. На безопасности это не скажется никак, потому что весь вертикальный транспорт во всех торговых центрах постоянно находится под контролем специализированных организаций, у которых есть лицензия на обслуживание. Они и обеспечивают безопасность, а торговые центры платят этим компаниям огромные суммы денег», — заключил Шакиров.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что в Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет.

