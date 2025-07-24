Закредитованность торговых центров при смене собственника - это нормальная общемировая практика для девелопмента. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Он прокомментировал ситуацию с крупнейшим в Европе торгово-развлекательным центром «Авиапарк» в Москве.

Собственники ТРЦ на Ходынском поле на севере Москвы вновь начали искать покупателя на этот объект, сообщают «Ведомости». Владельцы рассчитывают выручить за ТРЦ рядом со станцией метро «ЦСКА» 100–120 млрд рублей. По данным источников, около половины этой суммы – долговые обязательства. Раньше компания, которая владеет «Авиапарком», принадлежала бывшему топ-менеджеру Amma Development Михаилу Зайцу и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Представитель последнего сообщил, что никто из его семьи не имеет отношения к ТРЦ с 2021 года.