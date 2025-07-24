Есть желающие: Кому достанутся миллиардные долги «Авиапарка»
Инвесторы готовы приобретать торговые объекты с обременением в случае успешности проекта, заявил НСН Олег Войцеховский.
Закредитованность торговых центров при смене собственника - это нормальная общемировая практика для девелопмента. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Он прокомментировал ситуацию с крупнейшим в Европе торгово-развлекательным центром «Авиапарк» в Москве.
Собственники ТРЦ на Ходынском поле на севере Москвы вновь начали искать покупателя на этот объект, сообщают «Ведомости». Владельцы рассчитывают выручить за ТРЦ рядом со станцией метро «ЦСКА» 100–120 млрд рублей. По данным источников, около половины этой суммы – долговые обязательства. Раньше компания, которая владеет «Авиапарком», принадлежала бывшему топ-менеджеру Amma Development Михаилу Зайцу и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Представитель последнего сообщил, что никто из его семьи не имеет отношения к ТРЦ с 2021 года.
«Это успешный проект, в «Авиапарке» большая наполненность. Внутренняя концепция подстроена под реалии работы торгового центра, там неоднократно проводили серьёзную перестройку, чтобы подстроить маршруты движения покупателей, переорганизовать галереи и так далее. Поэтому то, что структура стоимости включает определенную долговую часть, это в принципе международная практика. Девелопер вполне может продавать успешный объект, в структуре цены которого находятся определенные долги, потому что это достаточно долгосрочные и ёмкие по деньгам проекты. Единственный вопрос - если там присутствуют банковские долги, размер процентов по ним на сегодня не совсем подходит для девелопмента из-за слишком высокой ключевой ставки ЦБ», - пояснил собеседник НСН.
По словам эксперта, для анализа представляет интерес сам факт того, что планы продажи «Авиапарка» обнародованы в СМИ.
«Если бы собственники имели четкое представление, кому они хотят продать ТРЦ - банки, инвестиционные компании, специализированные девелоперы, то, скорее всего, это бы в публичную плоскость вообще не вышло. В данном случае мы, скорее всего, видим желание посмотреть на максимально широкий спектр возможных покупателей. Поэтому, кто это будет, пока даже невозможно предположить», отметил Олег Войцеховский.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что примерно каждый десятый торговый центр в России закроется в ближайшие три года.
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