Шопинг жив: Торговые центры не верят в полный уход магазинов одежды
ПВЗ и маркетплейсы решают основные вопросы, но элемент шопинга всегда будет присутствовать, заявил НСН Булат Шакиров.
В скором времени торговые центры будут на 50% состоять из развлечений, на 50% – из магазинов, включая одежду, товары для дома и ювелирку, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Локальные бренды одежды, занявшие после февраля 2022 года нишу ушедших из России крупных международных марок, оказались неспособны выдержать высокую конкуренцию с онлайн-каналами. В апреле—июне 2025 года в Москве прекратили свою работу 29 магазинов одежды против 19 годом ранее, а их доля в общем объеме закрытий в торгцентрах возросла до 38%, пишет «Коммерсант». Шакиров подтвердил этот тренд.
«Последний тренд нескольких лет особенно связан с развитием маркетплейсов, у них растет выручка в пять-семь раз. Все идет к тому, что торговые центры перестанут быть торговыми, станут развлекательными. Доля fashion-ретейлеров снижается, увеличивается доля развлечений, ресторанов, кино. Сейчас даже открываются бассейны, термальные комплексы и подобные центры. Это огромные площади. На тренд повлиял сначала коронавирус, а теперь и уход иностранных брендов. По нашим подсчётам, 10% торговых центров в России неудачно расположены. Они, скорее всего, закроются. На рынке останутся самые успешные ТЦ», - рассказал он.
При этом, по его словам, полного ухода fashion-ретейлеров из торговых центров не произойдет.
«Психология покупательниц подразумевает прогулки и выбор товара именно в ТЦ. Поэтому ПВЗ и маркетплейсы решают основные вопросы, но элемент шопинга всегда будет присутствовать. Мы считаем, что мы придем к формату 50/50. Торговые центры будут на 50% состоять из еды, развлечений, а на 50% - из магазинов, включая одежду, товары для дома, ювелирку и так далее. Плюс рынок будет искать новые форматы», - добавил собеседник НСН.
За последние несколько лет маркетплейсы «перетянули» 50% посетителей ТЦ, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru