В скором времени торговые центры будут на 50% состоять из развлечений, на 50% – из магазинов, включая одежду, товары для дома и ювелирку, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Локальные бренды одежды, занявшие после февраля 2022 года нишу ушедших из России крупных международных марок, оказались неспособны выдержать высокую конкуренцию с онлайн-каналами. В апреле—июне 2025 года в Москве прекратили свою работу 29 магазинов одежды против 19 годом ранее, а их доля в общем объеме закрытий в торгцентрах возросла до 38%, пишет «Коммерсант». Шакиров подтвердил этот тренд.