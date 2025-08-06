Торговые центры не ждут массового возвращения европейских брендов
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что пока новые открытия иностранных брендов в ТЦ имеют точечный характер.
В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Европейские бренды стали лидерами по открытию новых магазинов в России с начала 2025 года, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. В этом году на них пришлось 44% от всех выходов зарубежных марок на наш рынок. У игроков из СНГ и Турции эта доля составила по 22% соответственно, а марок из Азии было ещё меньше. Российский рынок особенно интересен брендам из Италии, пишет РБК. Также появились два новых бренда из Турции, как минимум по одному – из Китая, Белоруссии и Казахстана. Войцеховский рассказал, кто начинает возвращаться в Россию.
«Пока новые открытия иностранных брендов в ТЦ имеют точечный характер. Но это может быть только началом процесса. К таким брендам относятся: бытовая техника – De'Longhi (Италия), Beko (Турция), мебель и свет – Jinkailai (Китай), одежда – Kappa (Италия), Les Benjamins (Турция), Gaissina (Казахстан), Mua (Белоруссия). Если сравнить с 2024 годом, то это примерно треть. Более крупные европейские бренды имеют свою политику и свою схему захода, им не нужна помощь, им нужно благоприятное законодательство, хорошие места и приемлемая аренда. Массовости нет, никто не примет решение вернуться к нам массово. Пока ситуация с крупными брендами не развернулась в обратную сторону», - рассказал он.
По его словам, работа с брендами проводилась с 2022 года, это очень непростой процесс, но первые результаты станут индикатором для других компаний.
«Процесс прихода новых игроков длительный, сейчас мы уже, наконец, видим результат долгой работы после 2022 года. Это результат убеждений и выхода на доверительные отношения. Отношения выстраивались с нуля, плюс новая логистика, для брендов предлагается приемлемый ценник, чтобы учитывать все нюансы. Чтобы бренд зашел на рынок и не ушел спустя три месяца, нужно сделать очень многое, там список на трех страницах. Те бренды, которые мы сейчас видим, вместе с нашими российскими партнерами это все прошли. Эти выходы показывают, что на нашем рынке можно работать, это индикатор. Дальше уже будем смотреть, как этот индикатор воспримут другие бренды», - заключил собеседник НСН.
Российские торговые центры крайне негативно относятся к брендам, которые расторгли договоры и покинули российский рынок, их больше никто не ждет в России с распростертыми объятиями, те же, кому удастся вернуться, будут вынуждены соглашаться на условия арендодателей. Об этом НСН ранее заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
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