В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Европейские бренды стали лидерами по открытию новых магазинов в России с начала 2025 года, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. В этом году на них пришлось 44% от всех выходов зарубежных марок на наш рынок. У игроков из СНГ и Турции эта доля составила по 22% соответственно, а марок из Азии было ещё меньше. Российский рынок особенно интересен брендам из Италии, пишет РБК. Также появились два новых бренда из Турции, как минимум по одному – из Китая, Белоруссии и Казахстана. Войцеховский рассказал, кто начинает возвращаться в Россию.