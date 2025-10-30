«Это большая трагедия, то, что сейчас в этом плане в России происходит. Постоянно приходят сообщения о нападении бездомных собак на детей, взрослых. Люди пытаются этому противостоять, но жестоким и неправильным способом. Для того, чтобы обезопасить своего питомца, его надо воспитывать. Как только появился щенок в доме, необходимо приучать не подбирать ничего, не лизать на улице, не брать ничего от чужих людей. Научить собаку командам «нельзя», «фу», «рядом», отучить от нежелательного можно в любом возрасте, даже, если допустили пробел в воспитании», - отметил собеседник НСН.

Уражевский подчеркнул, что отравление происходит именно в результате физического контакта с веществом, от вдыхания смерть не наступит.

«Если собака просто понюхает, от такого не погибнет. Дело в том, что для этого вещество должно быть в газообразном состоянии. Однозначно эти собаки что-то полизали, подобрали, съели», - пояснил эксперт.

Кинолог призвал относиться к дрессировке собаки, также ответственно, как к воспитанию ребенка.