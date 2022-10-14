В Госдуме назвали условие лишения уклонистов права на работу в госструктурах

Накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запретить уклоняющимся от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах. По его словам, нецелесообразно тянуть силой человека в армию или запрещать «всем сбежавшим» от мобилизации вернуться обратно. Синельщиков отметил, что подобный законопроект не актуален, так как на сегодняшний день в России нет ни одного гражданина, осужденного за уклонение.

«Нужно исходить из того, что человек должен быть не просто уклоняющимся, он должен быть осужден за это преступление. Дальше может быть запрет на занятие должностей. У нас существуют запреты по ведомствам: судимых не берут в прокуратуру, в МВД. Распространить запрет на занятие должности в госструктурах может и нужно, но там, где действительно существует какая-то опасность. Если это госсистема, связанная с уборкой улиц, то какой смысл? Но просто так взять и решить, что человек уклоняется, нельзя. Такой законопроект не актуален, потому что у нас нет уклоняющихся», - сказал Синельщиков.

Юрист также напомнил, что гражданин не может считаться уклонистом из-за того, что он уехал за границу.