В Госдуме назвали условие лишения уклонистов права на работу в госструктурах
Уклонение от мобилизации или воинской службы должно быть доказано судом, а не соседом в подъезде, отметил в эфире НСН юрист Юрий Синельщиков.
Уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам можно будет запретить занимать должности в госструктурах только в том случае, если человек будет осужден по этой статье за преступление, рассказал юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.
Накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запретить уклоняющимся от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах. По его словам, нецелесообразно тянуть силой человека в армию или запрещать «всем сбежавшим» от мобилизации вернуться обратно. Синельщиков отметил, что подобный законопроект не актуален, так как на сегодняшний день в России нет ни одного гражданина, осужденного за уклонение.
«Нужно исходить из того, что человек должен быть не просто уклоняющимся, он должен быть осужден за это преступление. Дальше может быть запрет на занятие должностей. У нас существуют запреты по ведомствам: судимых не берут в прокуратуру, в МВД. Распространить запрет на занятие должности в госструктурах может и нужно, но там, где действительно существует какая-то опасность. Если это госсистема, связанная с уборкой улиц, то какой смысл? Но просто так взять и решить, что человек уклоняется, нельзя. Такой законопроект не актуален, потому что у нас нет уклоняющихся», - сказал Синельщиков.
Юрист также напомнил, что гражданин не может считаться уклонистом из-за того, что он уехал за границу.
«Если нет квалификации, говорить вообще не о чем не приходится. Например, сосед сказал, что он уклоняется. Или если человек уехал за границу, значит уклоняется… А он не уклоняется, он нашел себе работу: он бы и год назад уехал туда, но работу нашел только сейчас. А сейчас, если молодой человек уезжает за границу, то обязательно связывают с уклонением», - резюмировал Синельщиков.
Так, наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тысяч рублей и лишением свободы на срок до двух лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины.
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