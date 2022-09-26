Президент Чехии не исключил выдачу виз уклонистам из России
Чешский президент Милош Земан не согласился с министром иностранных дел страны Яном Липавским, который ранее заявил, что граждане России, не желающие выполнять обязательства, наложенные собственным государством, не соответствуют условиям для получения гуманитарных виз в Чехии.
«Думаю, что этим людям, подобно тому, как и украинским беженцам, мы могли бы выдавать визы», — заявил глава в эфире телеканала CNN Prima NEWS. По его словам, люди, бегущие из РФ, не представляют собой угрозу безопасности Чехии.
Земан также затронул тему возможных персональных изменений в российском руководстве. По его мнению, давление в таком случае могло бы исходить от экономических кругов.
Власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, не желающим участвовать в объявленной в РФ частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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