В Госдуме предложили лишить уклонистов от мобилизации права на работу в госструктурах
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет планирует инициировать разработку законопроекта, который запретит уклонистам от призыва в рамках частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий назвал нецелесообразным «тянуть силой в армию» или запрещать вернуться «сбежавшим от мобилизации».
«Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам», - подчеркнул Шеремет.
Депутат уже обратился к юристам за подготовкой законодательной базы и обоснования разработки проекта.
Ранее стало известно, что в Москве предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации выявляют с помощью системы распознавания лиц, напоминает Ura.ru.
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