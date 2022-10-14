В Госдуме предложили лишить уклонистов от мобилизации права на работу в госструктурах

Парламентарий назвал нецелесообразным «тянуть силой в армию» или запрещать вернуться «сбежавшим от мобилизации».

«Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает. Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам», - подчеркнул Шеремет.

Депутат уже обратился к юристам за подготовкой законодательной базы и обоснования разработки проекта.

Ранее стало известно, что в Москве предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации выявляют с помощью системы распознавания лиц, напоминает Ura.ru.

