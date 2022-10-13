Двое россиян оказались в списке уклонистов из-за подложных подписей в повестках

Инспектор военно-учетного стола в Унцукульском районе республики Дагестан принял решение поставить подписи за двух прикрепленных к его военкомату резервистов. За ними пришли как за уклонистами, но адресаты повесток заявили, что не расписывались в них.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили причастность инспектора, сейчас в отношении него готовится обвинение в подделке документов.

Ранее авторы запущенного правительством портала «Объясняем.рф» пояснили, что полицейские либо сотрудники военкомата не имеют права заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их вручением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

