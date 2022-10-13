Двое россиян оказались в списке уклонистов из-за подложных подписей в повестках
Двое россиян, являющихся сотрудниками стратегического объекта в Карачаево-Черкессии, попали в перечень уклонистов из-за подделанных в дагестанском военкомате подписей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское интернет-издание Baza.
Инспектор военно-учетного стола в Унцукульском районе республики Дагестан принял решение поставить подписи за двух прикрепленных к его военкомату резервистов. За ними пришли как за уклонистами, но адресаты повесток заявили, что не расписывались в них.
В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили причастность инспектора, сейчас в отношении него готовится обвинение в подделке документов.
Ранее авторы запущенного правительством портала «Объясняем.рф» пояснили, что полицейские либо сотрудники военкомата не имеют права заполнять пустые повестки на улице непосредственно перед их вручением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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