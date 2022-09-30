Москве пообещали «золотую осень» после дождливых выходных

В предстоящие выходные температура воздуха в столице достигнет +17 градусов, отметил в эфире НСН Роман Вильфанд. 

В первые дни октября москвичей ждет теплая погода, облачность и дожди, однако они не будут интенсивными, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне в Гидрометцентре пообещали потепление в столичном регионе к концу текущей недели. Роман Вильфанд отметил, что в предстоящие выходные погода будет нехарактерной для начала октября.

«Минимальные значения будут двузначными, что не характерно для начала октября – от +10… +13 градусов, это очень высокие температуры. Воздух насыщен влагой, поэтому погода облачная. Днем, конечно, температура высокая, но не такая, какая могла бы быть при малооблачном небе. В субботу +15… +17 градусов, в воскресенье +13… +15. Температура будет в субботу на 4,5 градуса выше нормы, но будет дождливо. Это не исключительные дожди, за сутки может выпасть 10-15 миллиметров, и то не повсеместно. Это не те осадки, которые были в прошлую субботу. В понедельник будет облачно и еще будут дожди, уже со вторника их интенсивность уменьшится и начнет понижаться температура. Дневные будут около +10… +12 градусов. Более заметное понижение будет в середине недели, когда температура будет не только около, но даже ниже нормы», - сказал Вильфанд.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в предстоящие выходные жителей столицы будут также ждать магнитные бури и «барическое дно».

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«В выходные ожидаются и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи. В начале недели дожди должны усилиться. При этом показания барометров уже достигнут своего барического дна – это 728 миллиметров ртутного столба, что на 17-20 единиц ниже нормы. Таким образом, грядущий октябрь начнется с очень влажных позиций. За первые трое суток прольется около половины от всего месячного лимита. Дальше во вторник тоже короткие дожди, холодный фронт +8… +13 градусов», - сказал Тишковец.

Также синоптик отметил, что на следующей неделе, начиная с 5 октября, в Московском регионе ожидаются «погожие» дни и настоящая «золотая осень».

«Начиная с 5 октября наметятся позитивные перемены. На фоне роста атмосферного давления должно распогодиться, потеплеть. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит природа может подарить нам с 5 по 10 октября несколько погожих дней старого бабьего лета, которого мы были лишены в сентябре. По ночам уже будет по-октябрьски холодно: от 0… +5. Днем в условиях солнца и сухой штилевой погоды воздух будет прогреваться до +10… +15 градусов, то есть наступит настоящая золотая осень», - резюмировал он.

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальной для жителей Москвы. По его словам, снег в городе в октябре бывает, однако чаще всего в середине месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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