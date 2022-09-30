Москве пообещали «золотую осень» после дождливых выходных

Накануне в Гидрометцентре пообещали потепление в столичном регионе к концу текущей недели. Роман Вильфанд отметил, что в предстоящие выходные погода будет нехарактерной для начала октября.

«Минимальные значения будут двузначными, что не характерно для начала октября – от +10… +13 градусов, это очень высокие температуры. Воздух насыщен влагой, поэтому погода облачная. Днем, конечно, температура высокая, но не такая, какая могла бы быть при малооблачном небе. В субботу +15… +17 градусов, в воскресенье +13… +15. Температура будет в субботу на 4,5 градуса выше нормы, но будет дождливо. Это не исключительные дожди, за сутки может выпасть 10-15 миллиметров, и то не повсеместно. Это не те осадки, которые были в прошлую субботу. В понедельник будет облачно и еще будут дожди, уже со вторника их интенсивность уменьшится и начнет понижаться температура. Дневные будут около +10… +12 градусов. Более заметное понижение будет в середине недели, когда температура будет не только около, но даже ниже нормы», - сказал Вильфанд.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в предстоящие выходные жителей столицы будут также ждать магнитные бури и «барическое дно».