В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в субботу в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным прогностической карты на сайте учреждения, погода в столице «опасна». Предупреждение о грозе в Московском регионе действует до полуночи 25 сентября.

Как сообщают синоптики, 24 сентября в Москве ожидается облачная погода с сильными дождями, температура воздуха днем — от 8 до 10 градусов тепла, ветер до 12 м/с. При этом в Подмосковье прогнозируют 6 - 11 градусов тепла.

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ФОТО: РИА Новости
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