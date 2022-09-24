По данным прогностической карты на сайте учреждения, погода в столице «опасна». Предупреждение о грозе в Московском регионе действует до полуночи 25 сентября.

Как сообщают синоптики, 24 сентября в Москве ожидается облачная погода с сильными дождями, температура воздуха днем — от 8 до 10 градусов тепла, ветер до 12 м/с. При этом в Подмосковье прогнозируют 6 - 11 градусов тепла.

