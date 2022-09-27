В Гидрометцентре пообещали потепление в столичном регионе к концу недели
Потепление ожидается в столичном регионе с пятницы, столбики термометров поднимутся выше +15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как отметил синоптик, в среду, 28 сентября, в Московский регион придут порывистый ветер, дожди и температура +9...+11 градусов. Однако уже с четверга температура воздуха начнет повышаться.
«В пятницу будет уже до +15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу. Можно ли это ассоциировать с бабьим летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.
По данным Гидрометцентра, днем в четверг в Москве и Подмосковье потеплеет до +12...+14 градусов, в пятницу — до +17 градусов, пишет «Свободная пресса». При этом в субботу ожидается +14...+19°C, а в воскресенье — до 21 градуса тепла, отмечает телеканал «360».
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