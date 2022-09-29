Вильфанд сообщил, ждать ли снег в Москве в октябре

Вероятность погрузиться в сугробы в октябре является неактуальным для жителей Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето

По его словам, снег в городе в октябре бывает, однако чаще всего в середине месяца. При этом он не создает снежный покров, поскольку земля не остыла. Как отметил синоптик, к концу 1980 года в Москве к 18 октября начинал формироваться временный снежный покров. В нынешние времена эта дата сместилась на начало декабря.

Ранее Вильфанд заявил, что потепление придет на Европейскую часть России в конце сентября — начале октября. Температура воздуха будет выше 15-градусов, отметил специалист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СнегПогода В МосквеРоман Вильфанд
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