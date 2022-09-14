Синоптики: в Москву придет солнечная и теплая погода

По прогнозу метеорологов, в пятницу ещё будут временами небольшие дожди, но это не помешает столбикам термометров в субботу и воскресенье подняться до отметки в +18 градусов.

«В столице наступит настоящая золотая осень», — говорится в сообщении.

Ранее москвичам пообещали потепление до 20 градусов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

