Синоптики: в Москву придет солнечная и теплая погода

В ближайшие выходные в Москву придет солнечная и теплая погода. Об этом, в среду, 14 сентября заявили в центре погоды «Фобос», сообщает газета «Вечерняя Москва».

Синоптики сообщили, когда бабье лето придет в Центральную Россию

По прогнозу метеорологов, в пятницу ещё будут временами небольшие дожди, но это не помешает столбикам термометров в субботу и воскресенье подняться до отметки в +18 градусов.

«В столице наступит настоящая золотая осень», — говорится в сообщении.

Ранее москвичам пообещали потепление до 20 градусов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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