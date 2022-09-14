Синоптики: в Москву придет солнечная и теплая погода
В ближайшие выходные в Москву придет солнечная и теплая погода. Об этом, в среду, 14 сентября заявили в центре погоды «Фобос», сообщает газета «Вечерняя Москва».
По прогнозу метеорологов, в пятницу ещё будут временами небольшие дожди, но это не помешает столбикам термометров в субботу и воскресенье подняться до отметки в +18 градусов.
«В столице наступит настоящая золотая осень», — говорится в сообщении.
Ранее москвичам пообещали потепление до 20 градусов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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