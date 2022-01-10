«Теплее и хитрее»: Климатолог предрек погодные аномалии по всей России
Число погодных аномалий в России к 2021 году выросло в два раза по сравнению с концом прошлого века, заявил Андрей Киселев.
Дальнейшее повышение температуры воздуха в атмосфере будет имеет последствия, которые в свою очередь будут выражаться во всевозможных погодных аномалиях, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Исследователи из европейского проекта Copernicus Climate Change Service заявили, что 2021 год вошел в семерку самых теплых в истории наблюдений — он занял пятое место в списке. По их словам, рост среднегодовой температуры объясняется, в том числе, резким ростом выбросов парниковых газов.
«Если говорить о тенденции на более продолжительный срок, допустим, на десятилетие, или больше даже, то здесь можно говорить уверенно, что температура будет действительно расти. Расти будет температура как глобальная, так и на территории России. Это не значит, что каждый последующий год будет теплее предыдущего. Но если мы рассматриваем на более продолжительном промежутке, то такая тенденция сохранится. Нет никаких оснований предполагать, что она будет нарушена. Если мы будем рассматривать с позиции простого человека, то для него повышение температуры – это ничто, оно составляет всего один градус с небольшим за целый век. А вот что касается климатической системы – здесь все значительно сложнее и хитрее», - отметил Киселев.
По его словам, повышение температуры воздуха в атмосфере будет вызывать все больше погодных аномалий.
«В частности, при повышении температуры воздуха в атмосфере повышается энергия системы. Эта энергия должна находить выход. И она находит выход, в частности, во всевозможных погодных аномалиях, катаклизмах, в теплых зимах или в жарком лете. Напрямую, вроде бы как, глобальное потепление для рядового человека почти ничего не значит, но аукается вот такими проявлениями. Потепление будет продолжаться, увеличится число погодных аномалий. Если сравнивать с концом прошлого века, то в России, по статистике Росгидромета, число погодных аномалий, которые принесли заметный ущерб людям и экономике, увеличилось в два раза к 2021 году», - резюмировал Киселев.
В свою очередь климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что ситуация с глобальным потеплением на сегодняшний день не усугубляется и прогнозов на далекое будущее делать вообще невозможно.
«На счет того, что ситуация с глобальным потеплением усугубляется – это не так. Во-первых, заглядывать так далеко вперед как нам хочется, к сожалению, мы не умеем и не можем. У нас существует набор моделей, которые прогнозируют изменения климата аж к концу нынешнего столетия. Но если кто-нибудь посмотрел бы из этих специалистов, которые пугают нас всякими бедами, то они бы смогли оценить, какой колоссальный разброс у этих моделей. Моделирование – это вещь очень нужная, правильная, но еще пока не универсальная. Еще рано говорить о том, что 2021 год был самым теплым», - заключила Зайцева.
Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований США Рик Спинард сообщал, что экологическая ситуация в Арктике на фоне глобального потепления продолжает ухудшаться. По его словам, миллиарды людей зависят от воздействия на климат системы терморегуляции Земли, чем и является Арктика.
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