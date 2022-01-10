«Теплее и хитрее»: Климатолог предрек погодные аномалии по всей России

По его словам, повышение температуры воздуха в атмосфере будет вызывать все больше погодных аномалий.

«В частности, при повышении температуры воздуха в атмосфере повышается энергия системы. Эта энергия должна находить выход. И она находит выход, в частности, во всевозможных погодных аномалиях, катаклизмах, в теплых зимах или в жарком лете. Напрямую, вроде бы как, глобальное потепление для рядового человека почти ничего не значит, но аукается вот такими проявлениями. Потепление будет продолжаться, увеличится число погодных аномалий. Если сравнивать с концом прошлого века, то в России, по статистике Росгидромета, число погодных аномалий, которые принесли заметный ущерб людям и экономике, увеличилось в два раза к 2021 году», - резюмировал Киселев.

В свою очередь климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что ситуация с глобальным потеплением на сегодняшний день не усугубляется и прогнозов на далекое будущее делать вообще невозможно.

«На счет того, что ситуация с глобальным потеплением усугубляется – это не так. Во-первых, заглядывать так далеко вперед как нам хочется, к сожалению, мы не умеем и не можем. У нас существует набор моделей, которые прогнозируют изменения климата аж к концу нынешнего столетия. Но если кто-нибудь посмотрел бы из этих специалистов, которые пугают нас всякими бедами, то они бы смогли оценить, какой колоссальный разброс у этих моделей. Моделирование – это вещь очень нужная, правильная, но еще пока не универсальная. Еще рано говорить о том, что 2021 год был самым теплым», - заключила Зайцева.

Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований США Рик Спинард сообщал, что экологическая ситуация в Арктике на фоне глобального потепления продолжает ухудшаться. По его словам, миллиарды людей зависят от воздействия на климат системы терморегуляции Земли, чем и является Арктика.

