Автомобилистам объяснили, как следует хранить летние шины
После сезонной смены шин следует обеспечить летней резине правильное хранение. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель отдела продаж грузовых шин Marshall Automotive Group Дмитрий Осин.
Он указал, что шины чувствительны к прямым солнечным лучам, источникам тепла, маслам и растворителям. Поэтому хранить их лучше «в закрытом и защищенном от света помещении».
«Шины без дисков лучше хранить вертикально, периодически поворачивая, а колеса в сборе — горизонтально друг на друге или на специальных креплениях», — отметил эксперт.
Марфутин добавил, что также можно воспользоваться услугой сезонного хранения шин. А оставлять их в коридорах, на лестничных площадках и путях эвакуации многоквартирных домов нельзя.
Ранее член правления Союза Автосервисов, замгендиректора ЕвроАвто Илья Плисов заявил «Радиоточке НСН», что технические решения для шин разработаны достаточно давно, поэтому не стоит гнаться за последними моделями.
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