Опасные группы: Кто несет ответственность за деструктивный контент в интернете
Сергей Силивончик заявил НСН, что необходимо усиливать взаимодействие с площадками, площадки должны нести ответственность за контент.
Просто бороться с интернетом бессмысленно, но можно бороться с интернет-средой, в которую попадают дети и подростки, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.
«Все зависит от возраста детей. Если мы говорим об ограничениях и запретах, нужно понимать, о каких угрозах идет речь. Просто бороться с интернетом бессмысленно. На мой взгляд, самое сильное воздействие на детей оказывают деструктивные группы в социальных сетях, дети вовлекаются в совершение различных преступлений, включая уголовные преступления. Эта проблема не решается полным запретом для детей. Здесь необходимо усиливать взаимодействие с площадками, площадки должны нести ответственность. Важна именно среда, в которую попадает ребенок, а этим занимается именно площадка», - рассказал он.
Необходимо резко увеличить штрафы для бизнеса, чтобы компаниям было выгодно защищать данные детей в интернете, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дмитриев опроверг сообщения о том, что танкеры с дизелем из РФ изменили курс
- Опасные группы: Кто несет ответственность за деструктивный контент в интернете
- Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии
- В Госдуме анонсировали три законопроекта о защите детей в интернете
- Автомобилистам объяснили, как следует хранить летние шины
- В Госдуме предложили безопасный способ верификации пользователей в интернете
- Запреты не спасут: Кто несет ответственность за подростка в интернете
- Омбудсмен выступил против ограничения доступа к интернету детям
- Суд в Москве заочно приговорил дочь Немцова к четырем годам колонии
- Клименко назвал условие для борьбы с деструктивным контентом в интернете