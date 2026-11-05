Россиянам объяснили, как домушники стали проверяют квартиры для грабежа
Домушники, с целью выяснить, в каких квартирах никого нет, стали проникать в подъезды под видом курьеров. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, для этого воры используют одежду и рюкзаки служб доставки, которые приобретают на сайтах объявлений. В результате «соседи или консьерж без лишних вопросов открывают дверь» лжекурьеру.
«Попав в подъезд, злоумышленник... звонит в двери, стучит, смотрит, где не отвечают. Именно так он вычисляет жилье, хозяев которого нет дома, а затем совершает кражу», — пояснил эксперт.
Щербаченко добавил, что также воры могут связываться с потенциальными жертвами от имени службы доставки и уточняют, когда те будут находиться дома. При этом никакого заказа в реальности не существует.
Ранее домработница похитила из квартиры в Москве 155 золотых слитков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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