Россиянам объяснили, как домушники стали проверяют квартиры для грабежа

По его словам, для этого воры используют одежду и рюкзаки служб доставки, которые приобретают на сайтах объявлений. В результате «соседи или консьерж без лишних вопросов открывают дверь» лжекурьеру.

«Попав в подъезд, злоумышленник... звонит в двери, стучит, смотрит, где не отвечают. Именно так он вычисляет жилье, хозяев которого нет дома, а затем совершает кражу», — пояснил эксперт.

Щербаченко добавил, что также воры могут связываться с потенциальными жертвами от имени службы доставки и уточняют, когда те будут находиться дома. При этом никакого заказа в реальности не существует.

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