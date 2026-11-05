В Госдуме анонсировали три законопроекта о защите детей в интернете

Необходимо резко увеличить штрафы для бизнеса, чтобы компаниям было выгодно защищать данные детей в интернете, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в пресс-центре НСН.

«Жесткий запрет для детей приводит только к тому, что они используют левые аккаунты и прочее. Запретительная практика не дает ничего. В мире есть три модели: модель тотального запрета, ограниченного доступа и платформенных ограничений. Последний подход – самый здравый к этой проблеме. Очень важно уйти от иллюзии, что безопасность детей можно обеспечить точечными запретами каких-то сайтов, пабликов. Позиция Госдумы в том, что ответственность должна лежать не только на родителях, но и на корпорациях, которые зарабатывают на своих трафиках миллиарды», - отметила она.

Она также рассказала, над какими законопроектами в этой сфере сейчас ведется работа.

«Во-первых, необходимы жесткие оборотные штрафы за утечки данных несовершеннолетних. Во-вторых, важно ограничить токсичные алгоритмы рекомендаций. В-третьих, защита детей от финансового криминала. В Госдуме идет работа по этим трем направлениям. Нужно резко увеличить штрафы для бизнеса, чтобы им было выгодно защищать данные детей. Также мы настаиваем на праве родителя одним кликом отключить рекомендательные ленты на устройстве ребенка», - рассказала она.

Родителей призывают внимательнее следить за онлайн-активностью детей, контролировать их общение в социальных сетях и мессенджерах и защищать от опасного контента, интернет-мошенников и кибербуллинга. На фоне растущего времени, которое несовершеннолетние проводят в сети, в России развернулась дискуссия о необходимости дополнительных ограничений для юных пользователей. В частности, обсуждаются сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет и механизмы подтверждения возраста в социальных сетях.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», опубликованного в марте 2026 года, 86% школьников, по их собственным оценкам, проводят в интернете около четырёх часов ежедневно. Среди подростков 15–17 лет этот показатель достигает примерно пяти часов в день. При этом только 27% родителей сообщили, что ограничивают экранное время детей.

