«Работает нормально»: Путин заявил, что привился от гриппа российской вакциной

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что сделал прививку от гриппа отечественной вакциной. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Роспотребнадзор: От гриппа привились более 31 млн россиян

По словам главы государства, он привился около двух недель назад.

«Пум! Всё... Ничего страшного... Российская прививка работает нормально», — отметил российский лидер.

Он добавил, что членам правительства также следует привиться.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что мнение о том, что одной вакцинации от гриппа хватит на несколько лет, является самым частым заблуждением.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:ВакцинацияПрививкаГриппВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры