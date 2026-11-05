«Работает нормально»: Путин заявил, что привился от гриппа российской вакциной

По словам главы государства, он привился около двух недель назад.

«Пум! Всё... Ничего страшного... Российская прививка работает нормально», — отметил российский лидер.

Он добавил, что членам правительства также следует привиться.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что мнение о том, что одной вакцинации от гриппа хватит на несколько лет, является самым частым заблуждением.

