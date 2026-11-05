В Госдуме предложили безопасный способ верификации пользователей в интернете

Если пользователь должен будет подтверждать свой возраст паспортом, возможны утечки данных, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в пресс-центре НСН.

«Доступ в интернет по паспорту, грубо говоря, это прямая угроза безопасности гражданам, так как возможны утечки. Мы предлагаем верификацию через защищенный шлюз «Госуслуг» по принципу нулевого соглашения. Платформа не видит ни серию паспорта, ни фамилию, ни адрес, а лишь получает сухой технический статистический сигнал, например, что пользователь достиг определенного возраста. Кнопка управления в случае ребенка должна находиться исключительно у родителей», - рассказала она.

По данным ВЦИОМ, представленным в сентябре 2026 года, 59% россиян поддерживают ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. При этом 50% выступают за ограничение доступа к опасному контенту, а 12% поддерживают полный запрет соцсетей для детей до 16 лет. Однако 82% опрошенных считают, что дети могут пытаться обходить такие ограничения.

