Экологи: в Арктике ухудшаются условия из-за глобального потепления
Экологическая ситуация в Арктике на фоне глобального потепления продолжает ухудшаться, сообщает Associated Press со ссылкой на обзор Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
«Уменьшение великого снежного покрова, когда-то покрывавшего вершину мира, это один из наиболее хрестоматийных примеров климатических изменений», — сообщил глава управления Рик Спинард. По его словам, миллиарды людей зависят от воздействия на климат системы терморегуляции Земли, чем и является Арктика. «У нас — малый интервал времени, когда мы можем избежать очень затратных, смертоносных и необратимых воздействий климата на будущее», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, чем обернется для планеты глобальное потепление. Среди плюсов отмечается тот факт, что становится теплее. Среди минусов — разрушение мерзлоты, сокращение ледников, смещение сезонов и изменение режима рек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru