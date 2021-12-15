Экологи: в Арктике ухудшаются условия из-за глобального потепления

Экологическая ситуация в Арктике на фоне глобального потепления продолжает ухудшаться, сообщает Associated Press со ссылкой на обзор Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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«Уменьшение великого снежного покрова, когда-то покрывавшего вершину мира, это один из наиболее хрестоматийных примеров климатических изменений», — сообщил глава управления Рик Спинард. По его словам, миллиарды людей зависят от воздействия на климат системы терморегуляции Земли, чем и является Арктика. «У нас — малый интервал времени, когда мы можем избежать очень затратных, смертоносных и необратимых воздействий климата на будущее», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, чем обернется для планеты глобальное потепление. Среди плюсов отмечается тот факт, что становится теплее. Среди минусов — разрушение мерзлоты, сокращение ледников, смещение сезонов и изменение режима рек.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеКлиматАрктика
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