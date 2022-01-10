Учёные назвали 2021 год одним из самых тёплых в истории

Эксперты отмечают, что прошедший год вошёл в ТОП-7 и занял пятое место в списке самых тёплых на планете за историю наблюдений, рекордсменами же остаются 2016 и 2020 годы.

Исследователи подчеркнули, что рост среднегодовой температуры объясняется, в том числе, резким ростом выбросов парниковых газов.

Ранее синоптики заявили о похолодании, которое ожидается в Тюмени в течение первой рабочей недели, сообщает RT.