Учёные назвали 2021 год одним из самых тёплых в истории

Учёные выяснили, что в 2021 году среднегодовая температура воздуха была на 0,3 градуса по Цельсию выше, чем в базовом периоде 1991-2020 годов, сообщает европейский проект Copernicus Climate Change Service.

Эксперты отмечают, что прошедший год вошёл в ТОП-7 и занял пятое место в списке самых тёплых на планете за историю наблюдений, рекордсменами же остаются 2016 и 2020 годы.

Исследователи подчеркнули, что рост среднегодовой температуры объясняется, в том числе, резким ростом выбросов парниковых газов.

Ранее синоптики заявили о похолодании, которое ожидается в Тюмени в течение первой рабочей недели, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеУчёныеСиноптикиПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры