Учёные назвали 2021 год одним из самых тёплых в истории
Учёные выяснили, что в 2021 году среднегодовая температура воздуха была на 0,3 градуса по Цельсию выше, чем в базовом периоде 1991-2020 годов, сообщает европейский проект Copernicus Climate Change Service.
Эксперты отмечают, что прошедший год вошёл в ТОП-7 и занял пятое место в списке самых тёплых на планете за историю наблюдений, рекордсменами же остаются 2016 и 2020 годы.
Исследователи подчеркнули, что рост среднегодовой температуры объясняется, в том числе, резким ростом выбросов парниковых газов.
Ранее синоптики заявили о похолодании, которое ожидается в Тюмени в течение первой рабочей недели, сообщает RT.
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