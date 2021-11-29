Метель и дожди: Какая погода ждет москвичей этой зимой

«Ноябрь попрощается с Москвой средиземноморским теплом и дождями, а декабрь начнется со снегом и метелями. В среду 1 декабря ночью будет снег, местами метель. В Москве похолодает до - 3 - 5 градусов, по области минимальная температура – -2 -7. Днем пройдет небольшой снег, местами с метелью. Прогнозируют, что зима в этом году будет переменчивой, но теплее нормы», - отметила Макарова.

По ее словам, этой зимой будут как периоды похолодания, так и оттепель.

«Будут снегопады, будут метели, гололед, но и спокойные периоды, благоприятствующие для зимнего отдыха, также будут. Кроме того, можно ожидать влияния циклонов с Запада», - добавила Макарова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что с Москва по среднегодовой температуре на один градус приблизилась к Каиру и на пол-градуса к Пекину.

